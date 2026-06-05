Батраков — о возможном трансфере: «На фоне Европы «Зенит» точно не мотивирует»
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился мыслями о возможном переходе в другую команду.
«Если останусь в «Локомотиве» и принесу славу клубу, тоже буду счастлив. На фоне Европы «Зенит» точно не мотивирует», — цитирует 20-летнего футболиста Sport24.
При этом полузащитник отметил, что не ощущает, что «уперся в потолок» в чемпионате России.
Батраков играет за главную команду «Локомотива» с января 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.
В сезоне-2025/26 в 36 матчах полузащитник забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.
Источник: Sport24
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|
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|
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|4
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|
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|
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|
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|
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|4
|
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|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
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Зенит
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Зенит
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|
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Краснодар
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Спартак
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|
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|
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|И
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