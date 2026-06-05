Батраков — о возможном трансфере: «На фоне Европы «Зенит» точно не мотивирует»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился мыслями о возможном переходе в другую команду.

«Если останусь в «Локомотиве» и принесу славу клубу, тоже буду счастлив. На фоне Европы «Зенит» точно не мотивирует», — цитирует 20-летнего футболиста Sport24.

При этом полузащитник отметил, что не ощущает, что «уперся в потолок» в чемпионате России.

Батраков играет за главную команду «Локомотива» с января 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2025/26 в 36 матчах полузащитник забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.

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