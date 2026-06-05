РПЛ отказалась от проведения летнего Кубка в 2026 году из-за чемпионата мира

Президент РПЛ Александр Алаев объяснил, почему этим летом не состоится Кубок РПЛ.

«К сожалению, летний турнир у нас не получится провести. Пообщались с партнерами и клубами. Во вторник было финальное совещание. Обсуждали зимнюю и летнюю истории. Все мы хотим проводить летний кубок: партнеры и клубы. Но тут чемпионат мира, внимание максимально сконцентрировано на нем. В том числе финансовые ресурсы задействованы. Поэтому решили так: зимний кубок состоится, по месту позже скажу. И я думаю, что есть шанс, что летом следующего года проведем летний кубок. По крайней мере заинтересованность такая есть, нужно больше времени и ресурсов», — цитирует Алаева ТАСС.

Впервые летний Кубок РПЛ был проведен в 2024 году. В турнире приняли участие «Зенит», «Сочи», «Тальереса» и «Црвена Звезда» (победитель турнира).

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