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Допинг

Глава РУСАДА Логинова заявила, что решение по делу Заболотного может быть принято в течение полугода

Сергей Ярошенко

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, когда будет принято решение по делу нападающего «Спартака» Антона Заболотного.

«В данный момент ничего не могу комментировать по данному делу. Что касается сроков вынесения решения, то, думаю, в течение полугода», — цитирует Логинову РИА «Новости».

3 мая «Спартак» сообщил, что футболист был временно отстранен от спортивной деятельности из-за неблагоприятного результата анализа допинг-пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования, но с 30 апреля санкции отменены.

В сезоне-2025/26 на счету 34-летнего форварда 16 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 результативными передачами.

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Источник: РИА Новости
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Антон Заболотный
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Вероника Логинова
РУСАДА
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«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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РПЛ отказалась от проведения летнего Кубка в 2026 году из-за чемпионата мира
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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