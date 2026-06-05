Глава РУСАДА Логинова заявила, что решение по делу Заболотного может быть принято в течение полугода

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, когда будет принято решение по делу нападающего «Спартака» Антона Заболотного.

«В данный момент ничего не могу комментировать по данному делу. Что касается сроков вынесения решения, то, думаю, в течение полугода», — цитирует Логинову РИА «Новости».

3 мая «Спартак» сообщил, что футболист был временно отстранен от спортивной деятельности из-за неблагоприятного результата анализа допинг-пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования, но с 30 апреля санкции отменены.

В сезоне-2025/26 на счету 34-летнего форварда 16 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 результативными передачами.

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