Глушаков рассказал, как проходит его восстановление после операции на тазобедренном суставе

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о восстановлении после операции на тазобедренном суставе.

«Восстановление идет хорошо, пока на костылях, но завтра уже один костыль останется. Есть ли понимание, когда смогу играть? Не хочу загадывать, мне некуда торопиться, только Медиалига, я закончил карьеру. Теперь здоровье на первом месте», — цитирует футболиста ТАСС.

В Медиалиге хавбек выступает за «СКА-Ростов».

Глушаков завершил игровую карьеру в октябре 2025 года. Он выступал за такие команды, как «Химки», «Пари НН», «Ахмат», московский «Спартак», «Локомотив», «Урарту», «Спартак» из Костромы. Вместе с красно-белыми полузащитник стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. За сборную России Глушаков провел 57 матчей и забил 5 голов.