Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Мексика разгромила Сербию, Чавес забил гол

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки сборной Мексики после гола.
Фото Reuters

Сборная Мексики выиграла у команды Сербии в товарищеском матче — 5:1. Игра прошла на стадионе «Немесио Диес» в Толуке.

Сербский полузащитник Петар Станич на 19-й минуте открыл счет. На 34-й минуте мексиканцы отыгрались — забил Йохан Васкес. Перед перерывом благодаря автоголу Стефана Букинаца хозяева вышли вперед. В начале второй половины Рауль Хименес увеличил преимущество мексиканской команды. На 71-й минуте сербский защитник Адем Авдич забил в свои ворота.

В концовке окончательный счет установил полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес, вышедший на замену на 59-й минуте.

Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес вышел на поле в стартовом составе мексииканцев с капитанской повязкой и сыграл 59 минут.

Сборная Мексики готовится к чемпионату мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Мексиканцы сыграют в группе с ЮАР, Кореей и Чехией. Сербы не пробились на турнир.

Товарищеский матч

Мексика — Сербия — 5:1 (2:1)

Голы: Станич, 19 — 0:1. Васкес, 34 — 1:1. Букинац, 45+2 (в свои ворота) — 2:1. Хименес, 57 — 3:1. Авдич, 72 (в свои ворота) — 4:1. Чавес, 90 — 5:1.

Сесар Монтес, Патрик Шик, Лайл Фостер, Сон Хын Мин.С них начнется чемпионат мира-2026. Что нужно знать о группе А
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Сборная Мексики по футболу
Сборная Сербии по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Эдуард Безуглов — в подкасте Ксении Шойгу
Эдуард Безуглов — в подкасте Ксении Шойгу
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Ничья «Рубина» и «Ахмата»: видео
Ничья «Рубина» и «Ахмата»: видео
СКА подписал Игоря Ларионова
СКА подписал Игоря Ларионова
«Динамо» обыграло «Спартак», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Динамо» обыграло «Спартак», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» проиграло Кудашову. Обзор первых матчей сезона
«Динамо» проиграло Кудашову. Обзор первых матчей сезона
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Нападающему сборной Швейцарии Эмболо дали американскую визу

Овечкин поддержит на ЧМ Бразилию и Испанию, игроки «Зенита» — португалоязычные страны
Новости
RSS RSS
Все новости