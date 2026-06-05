Мексика разгромила Сербию, Чавес забил гол

Сборная Мексики выиграла у команды Сербии в товарищеском матче — 5:1. Игра прошла на стадионе «Немесио Диес» в Толуке.

Сербский полузащитник Петар Станич на 19-й минуте открыл счет. На 34-й минуте мексиканцы отыгрались — забил Йохан Васкес. Перед перерывом благодаря автоголу Стефана Букинаца хозяева вышли вперед. В начале второй половины Рауль Хименес увеличил преимущество мексиканской команды. На 71-й минуте сербский защитник Адем Авдич забил в свои ворота.

В концовке окончательный счет установил полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес, вышедший на замену на 59-й минуте.

Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес вышел на поле в стартовом составе мексииканцев с капитанской повязкой и сыграл 59 минут.

Сборная Мексики готовится к чемпионату мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Мексиканцы сыграют в группе с ЮАР, Кореей и Чехией. Сербы не пробились на турнир.

Товарищеский матч

Мексика — Сербия — 5:1 (2:1)

Голы: Станич, 19 — 0:1. Васкес, 34 — 1:1. Букинац, 45+2 (в свои ворота) — 2:1. Хименес, 57 — 3:1. Авдич, 72 (в свои ворота) — 4:1. Чавес, 90 — 5:1.