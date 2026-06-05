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Некрасов — о работе Кахигао в «Спартаке»: «Мы довольны сотрудничеством. У него есть кредит доверия»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» оценил работу спортивного директора красно-белых Франсиса Кахигао.

— Каков кредит доверия к Франсису Кахигао? Он угадал с главным тренером, это факт. Но «Спартак» летом бесплатно покинут несколько игроков. Вместе с этим футболисты, за которых было заплачено более 50 миллионов евро: Жедсон, Ливай Гарсия и Манфред Угальде, — вряд ли оправдывают такую сумму...

— Начнем с того, что Франсис рекомендовал этого тренера, а утверждали его руководство клуба и совет директоров. Мы работали все вместе и все вместе ответственны. На пресс-конференции Кахигао говорил, что полностью отвечает за Карседо: если все получится, лавры разделим вместе, а если нет, то и ответственность.

Мы довольны сотрудничеством. Трансферное окно открылось сейчас, но работа ведется уже давно. За время моей работы в клубе был подписан один игрок — Влад Саусь. Причина того, что в данный момент он не играет в сборной... Помните, Андрей Викторович Талалаев сказал, что, останься Саусь в «Балтике», играл бы в национальной команде? Так вот, причина в достаточно серьезной травме. Мы считаем, что это качественное подписание.

У Кахигао есть кредит доверия. Сложно ему сейчас вменять то, что игроки, подписанные ранее на определенных условиях, уходят бесплатно. Если вы думаете, что сейчас было очень просто за несколько месяцев до конца контракта материализовать тех футболистов, которые объявили об уходе, то нет, это совсем не простая задача. Что касается того же Жедсона, которого вы упомянули, то видите, насколько интересно сейчас использует его главный тренер? На это обратили внимание абсолютно все эксперты. Как оценить, стоит ли он ту сумму, которую за него заплатили или которая звучит в прессе? Тут сложно сказать. Конечно, от каждого игрока мы ждем гораздо большего. И от Манфреда Угальде ждем больше голов, а не только голевых передач.

Мы довольны работой Франсиса, особенно в нынешних условиях, когда есть серьезные трудности с привлечением иностранных игроков. Он достаточно эффективно ориентируется и на российском, и на международном рынках. А цыплят будем считать не по осени, а через год.

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ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
Франсис Кахигао
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«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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