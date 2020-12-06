Стали известны составы «Ростова» и «Уфы» на матч 17-го тура Тинькофф РПЛ.

Вратарь ростовчан Сергей Песьяков вновь не попал в стартовый состав команды. Футболист пропускал встречу 16-го тура против «Динамо» (4:1) из-за повреждения, сегодня игрок присутствует в заявке среди запасных.

В стартовом составе «Уфы» впервые появится полузащитник Филип Мрзляк. В прошлом туре он забил первый гол за команду в ворота «Тамбова» (4:0).

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов не смог прилететь на матч из-за недомогания. Вместо него командой будет руководить Эдуардо Докампо.

«Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Байрамян, Еременко, Тугарев, Глебов, Норманн, Полоз.

Запасные: Песьяков, Рудаков, Козлов, Павловец, Сухомлинов, Алмквист, Гигович, Тошевски, Сохиев.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Данченко, Кротов, Камилов, Мрзляк, Жамалетдинов, Андрич.

Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Аликин, Бородин, Алиев, Карп, Сысуев, Агаларов, Бизяк.