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«Ростов» — «Уфа»: Песьяков второй матч подряд не попадает в стартовый состав, Мрзляк впервые в старте гостей

12:56
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Стали известны составы «Ростова» и «Уфы» на матч 17-го тура Тинькофф РПЛ.

Вратарь ростовчан Сергей Песьяков вновь не попал в стартовый состав команды. Футболист пропускал встречу 16-го тура против «Динамо» (4:1) из-за повреждения, сегодня игрок присутствует в заявке среди запасных.

В стартовом составе «Уфы» впервые появится полузащитник Филип Мрзляк. В прошлом туре он забил первый гол за команду в ворота «Тамбова» (4:0).

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов не смог прилететь на матч из-за недомогания. Вместо него командой будет руководить Эдуардо Докампо.

«Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Байрамян, Еременко, Тугарев, Глебов, Норманн, Полоз.

Запасные: Песьяков, Рудаков, Козлов, Павловец, Сухомлинов, Алмквист, Гигович, Тошевски, Сохиев.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Данченко, Кротов, Камилов, Мрзляк, Жамалетдинов, Андрич.

Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Аликин, Бородин, Алиев, Карп, Сысуев, Агаларов, Бизяк.

Следующий матч

Место: 4 | Очки: 29
Ростов
В В П В П
14:00 06/12/2020
- : -
+6 =4 -3 (13 - 8)
Место: 15 | Очки: 10
Уфа
В П Н П П
Лидеры команды по средней оценке "СЭ"
С. Песьяков
6.08
М. Норманн
5.95
П. Мамаев
5.94
А. Беленов
5.78
О. Данченко
5.77
Т. Жамалетдинов
5.54
Травмы и дисквалификации
С. Песьяков
А.А. Козлов
К. Хасимото
П. Мамаев
А. Голубев
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