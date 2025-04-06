«Ростов» и «Спартак» назвали составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Спартака» на матч 23-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск.

Защитник гостей Срджан Бабич пропускает встречу из-за дисквалификации, еще два футболиста красно-белых защитник Алексис Дуарте и полузащитник Хесус Медина остались в Москве, так как восстанавливаются после повреждений.

«Ростов»: Ятимов, Сутормин, Мелехин, Осипенко, Вахания, Кучаев, Комаров, Шанталий, Мохеби, Роналдо, Комличенко.

Запасные: Одоевский, Ханкич, Поярков, Игнатов, Радченко, Сако, Байрамян, Щетинин, Жбанов, Голенков.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Абена, Рябчук, Умяров, Барко, Мартинс, Маркиньос, Бонгонда, Гарсия.

Запасные: Помазун, Довбня, Чернов, Мангаш, Хлусевич, Зобнин, Пруцев, Солари, Угальде, Игнатов, Массалыга.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Спартак».