Футболисты «Спартака» Дуарте и Медина не полетели на матч с «Ростовом» из-за повреждений

Футболисты «Спартака» защитник Алексис Дуарте и Хесус Медина не вошли в заявку команды на матч 23-го тура чемпионата России против «Ростова».

— Дуарте и Медина остались в Москве — восстанавливаются после повреждений, — сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

25-летний Дуарте в этом сезоне провел 14 матчей, 27-летний Медина — 21 игру, в которых забил 3 гола.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Спартак».