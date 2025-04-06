Махачкалинское «Динамо» — «Химки»: Заболотный отыграл один мяч гостей

«Химки» забили первый гол в матче 23-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» — 1:3.

На 57-й минуте ворота махачкалинцев поразил Антон Заболотный.

Игра проходит на «Анжи Арене» в Каспийске.