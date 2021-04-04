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«Ростов» — «Спартак»: Соболев оформил дубль

20:24

Нападающий «Спартака» Александр Соболев оформил дубль в гостевом матче 24-го Тинькофф РПЛ против «Ростова» — 3:2.

Ростов — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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