24 апреля «Ростов» на своем поле сыграет со «Спартаком» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Ростов» — «Спартак». Видеотрансляция матча будет доступна на канале «Матч Премьер». Она начнется в 16.25.

«Ростов» с 31 баллом занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 10-й с 31 очком.

30 октября 2021 года в первом круге в матче 13-го тура РПЛ «Ростов» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1).