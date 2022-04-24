«Химки» — «Крылья Советов»: Глушенков открыл счет

«Химки» принимают «Крылья Советов» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

На 28-й минуте счет в матче открыл полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков.

Счет в матче стал 1:0 в пользу самарцев.

В текущем сезоне «Химки» набрали 25 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. У «Крыльев Советов» 38 очков и 7-я позиция.