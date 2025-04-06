«Ростов» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Ростов» примет «Спартак» в матче 23-го тура чемпионата России в воскресенье, 6 апреля. Игра состоится на «Ростов Арене», стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

С основными событиями игры «Ростов» — «Спартак» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прямом эфире игру покажут канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

06 апреля 2025, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

«Спартак» находится на третьем месте в РПЛ с 44 очками. «Ростов» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы с 30 очками. В 22-м туре чемпионата России москвичи сыграли вничью с «Ахматом» (0:0), а ростовчане победили «Акрон» (3:2).