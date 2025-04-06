На матче «Ростов» — «Спартак» ожидается более 25 тысяч зрителей

В пресс-службе «Ростова» рассказали «СЭ» сколько зрителей ожидается на стадионе, на матче 23-го тура РПЛ против «Спартака».

«На сегодняшний матч «Ростова» против «Спартака» ожидаем более 25 тысяч зрителей на стадионе», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Матч 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» состоится 6 апреля и начнется в 16.30 мск.