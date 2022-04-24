«Ростов» на своем поле победил «Спартак» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ — 3:2.

В составе хозяев отличились Роман Тугарев, а также Дмитрий Полоз и Али Соу (оба — с пенальти). У гостей забили Александр Соболев и Руслан Литвинов.

Главный судья матча Виталий Мешков отменил два гола красно-белых: в первом тайме был отменен гол Самюэля Жиго из-за офсайда, а во втором тайме — гол Михаила Игнатова из-за игры рукой.

«Ростов» с 34 очками в 26 матчах идет на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» занимает 10-ю строчку с 31 очком в 26 играх.