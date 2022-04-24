Ещенко о поражении «Спартака»: «Проиграли не из-за судьи, надо было забивать самим»

Тренер «Спартака» назвал причину поражения в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:3).

«Закономерный ли результат? Конечно, нет. Столько моментов было. Даже не считаю судейские ошибки. Мы проиграли не из-за судьи, надо было забивать самим», — заявил Ещенко.

Для «Ростова» эта победа стала четвертой подряд в чемпионате России, что является повторением клубного рекорда.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 26 матчах. «Спартак» располагается на 10-й позиции с 31 очком после 26 игр.