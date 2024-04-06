«Ростов» — «Сочи»: ничья после первого тайма

«Ростов» дома играет вничью с «Сочи» в матче 23-го тура РПЛ. Счет после первого тайма — 2:2.

У хозяев на 46-й секунде гол забил Егор Голенков, на 45+4-й минуте отличился Роналдо, для которого мяч стал дебютным за российский клуб.

У гостей на 7-й минуте забил Кирилл Кравцов, на 35-й минуте — Сауль Гуарирапа.

«Ростов» — «Сочи»: видео голов