«Ростов» — «Сочи»: ничья после первого тайма
«Ростов» дома играет вничью с «Сочи» в матче 23-го тура РПЛ. Счет после первого тайма — 2:2.
У хозяев на 46-й секунде гол забил Егор Голенков, на 45+4-й минуте отличился Роналдо, для которого мяч стал дебютным за российский клуб.
У гостей на 7-й минуте забил Кирилл Кравцов, на 35-й минуте — Сауль Гуарирапа.
«Ростов» — «Сочи»: видео голов
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|
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|Зенит
|21
|12
|5
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|40-19
|41
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
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|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
5
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|21
|8
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|33
|
6
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|21
|8
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|26
|
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|21
|5
|5
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|
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|22
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|5
|12
|20-35
|20
|
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|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
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|21
|3
|5
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|21-35
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|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
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