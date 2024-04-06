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Бушманов: «Сейчас Угальде — один из самых активных игроков «Спартака»

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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал игру форварда красно-белых Манфреда Угальде.

«Мне Угальде очень нравится. Сейчас он один из самых активных игроков «Спартака». Угальде много двигается, все время просит мяч, не боится идти в обыгрыш. Старается всегда играть вперед. Сейчас он оставляет приятные впечатления», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года. Сумма его трансфера из «Твенте» составила 13 миллионов евро. За московский клуб он провел 4 матча, отличившись 1 забитым мячом.

Источник: «РБ Спорт»
Евгений Бушманов
Манфред Угальде
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
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8.04 17:00
Оренбург – Рубин
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