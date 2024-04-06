Агент Медведева: «Общения с «Ростовом» по контракту не было»
Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы вратаря «Ростова» Никиты Медведева, заявил, что обсуждения нового контракта с клубом не было.
«Пока не было никакого общения с «Ростовом». Когда будет, об этом все узнают», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».
В текущем сезоне 29-летний Медведев провел 9 матчей в составе «Ростова», в которых пропустил 11 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.
Источник: РБ Спорт
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