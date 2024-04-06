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Агент Медведева: «Общения с «Ростовом» по контракту не было»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы вратаря «Ростова» Никиты Медведева, заявил, что обсуждения нового контракта с клубом не было.

«Пока не было никакого общения с «Ростовом». Когда будет, об этом все узнают», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний Медведев провел 9 матчей в составе «Ростова», в которых пропустил 11 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
Никита Медведев
РПЛ
ФК Ростов
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 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
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