Агент Медведева: «Общения с «Ростовом» по контракту не было»

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы вратаря «Ростова» Никиты Медведева, заявил, что обсуждения нового контракта с клубом не было.

«Пока не было никакого общения с «Ростовом». Когда будет, об этом все узнают», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний Медведев провел 9 матчей в составе «Ростова», в которых пропустил 11 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.