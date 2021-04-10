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«Уфа» — «Ахмат»: все голы матча

17:47
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«Уфа» принимает «Ахмат» в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России.

13-я минута: гол Мрзляка

36-я минута: автогол Анхеля

54-я минута: гол Милетича

Уфа — Ахмат

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