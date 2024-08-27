Пивоваров рассказал о будущем защитника Бальбуэны в «Динамо»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что думает о будущем парагвайского защитника команды Фабиана Бальбуэны в московском клубе. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.
— В следующем году кончается контракт у Бальбуэна. Какие планы на его счет?
— Бальбуэна должен доказывать своей игрой право остаться в клубе.
— То есть все зависит от игрока?
— Он один из лидеров команды, капитан. И в раздевалке, и на поле, — цитирует Пивоварова Sport24.
Контракт игрока с клубом истекает летом 2025 года.
Источник: Sport24
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|
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|3
|3
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|12
|
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|
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|15:00
|
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|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
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|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
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|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
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|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
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|1.09
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|
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|1.09
|20:00
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|7
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Мирлинд Даку
Рубин
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Игорь Дивеев
ЦСКА
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|П
|
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Маркус Вендел
Зенит
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|
|
Алексей Батраков
Локомотив
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Бителло
Динамо
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|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|0
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Даниил Фомин
Динамо
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|1
|1
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