Пивоваров рассказал о будущем защитника Бальбуэны в «Динамо»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что думает о будущем парагвайского защитника команды Фабиана Бальбуэны в московском клубе. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.

— В следующем году кончается контракт у Бальбуэна. Какие планы на его счет?

— Бальбуэна должен доказывать своей игрой право остаться в клубе.

— То есть все зависит от игрока?

— Он один из лидеров команды, капитан. И в раздевалке, и на поле, — цитирует Пивоварова Sport24.

Контракт игрока с клубом истекает летом 2025 года.