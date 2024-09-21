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Мостовой: «Думаю, Карпин и сам понимает, что Вьетнам — это смешно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что полузащитника Максима Глушенкова вызовут в сборную России в будущем.

Ранее 25-летний игрок в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», чем играть против сборной Вьетнама.

«Глушенкова могут вызвать в сборную в обозримом будущем. Он не сказал ничего такого, из-за чего ему надо перекрывать дорогу в сборную России. Все понимают, что Вьетнам — соперник очень низкого уровня для нашей сборной. Сыграть с ним, понятно, можно. Наверное, это лучше, чем ничего, но зачем отрицать очевидные вещи? Думаю, Карпин и сам понимает, что Вьетнам — это смешно», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

Глушенков дебютировал за сборную России в 2022 году. На его счету 2 матча за национальную команду — он сыграл в товарищеских встречах с Киргизией в 2022-м и с Катаром в 2023-м. В августе футболист заявлял, что готов приезжать в сборную России в случае вызова в нее.

Максим Глушенков. Глушенков: «Боженька оберегает меня от ненужных поездок во Вьетнам»
Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Футбол
Сборная России по футболу
Максим Глушенков
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