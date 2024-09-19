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Депутат Свищев: «Слова Глушенкова — это высказывания, может, даже иноагента»

Сергей Разин
корреспондент
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев раскритиковал слова полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России.

25-летний полузащитник в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», чем играть против сборной Вьетнама.

— Провокационные слова, но это слова точно не гражданина Российской Федерации, — приводит слова Свищева «РБ Спорт». — Он имеет право отказаться от сборной вообще, но тогда и отношение к нему будет соответствующее. К российским игрокам, которые не пытаются попасть в сборную, нужно относиться с осторожностью. Что это такое? Как правило, наши известные футболисты, и Глушенков в их числе, являются кумирами сотен тысяч болельщиков, на них смотрят, ими гордятся, за них переживают, их любят, ненавидят в конце концов. И такие популярные люди должны думать, что говорят. Может быть, это его позиция? Тогда надо руководителям клуба и РФС серьезно задуматься, потому что наша задача — развитие массового спорта. Президент сказал, что нужно обратить центр внимания на детский и массовый спорт. А вот такие слова, как говорит Глушенков... Да, команда Вьетнама, наверное, далеко не самая сильная. Но он должен понимать, в какое время живет, в какое время играет, что живет в нашей стране, где десятки миллионов граждан любят футбол и болеют за национальную команду. Считаю, что РФС не может промолчать.

— Что РФС должен сделать?

— Есть комиссия по этике. Это высказывания провокационные, это высказывания, может, даже иноагента. Это что такое? Неуважение к сборной, к тренерскому штабу национальной команды, к РФС, к стране. Надо внимательно отнестись и сделать выводы. Если наказание за такие высказывания не предусмотрены, РФС вполне себе пора подумать и предусмотреть взыскания за подобные высказывания или действия, порочащие нашу команду.

Максим Глушенков. Валерий Баринов: «Глушенков сказал правду. Все понимают это»

Глушенков дебютировал за сборную России в 2022 году. На счету 25-летнего футболиста 2 матча за национальную команду — он сыграл в товарищеских встречах с Киргизией в 2022-м и с Катаром в 2023-м. В августе футболист заявлял, что готов приезжать в сборную России в случае вызова в нее.

Источник: РБ Спорт
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Дмитрий Свищев
Максим Глушенков
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