Глушенков: «Боженька оберегает меня от ненужных поездок во Вьетнам»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал травму, которая помешала ему сыграть за сборную России во Вьетнаме.

«Очень курьезный момент, конечно, но, значит, так надо было. Меня, видишь, Боженька оберегает от поездок ненужных по Вьетнаму. Ну, если бы вызвали бы, пришлось бы ехать, да», — сказал Глушенков в выпуске YouTube-канала Nobel.

Глушенков дебютировал за сборную России в 2022 году. На счету 25-летнего футболиста 2 матча за национальную команду — он сыграл в товарищеских встречах с Киргизией в 2022-м и с Катаром в 2023-м. В августе футболист заявлял, что готов приезжать в сборную России в случае вызова в нее.