«Ростов» — «Пари НН»: Голенков не реализовал пенальти

«Ростов» не сумел реализовать пенальти в матче против «Пари НН» в 4-м туре РПЛ — 0:0.

На 37-й минуте одиннадцатиметровый не забил Егор Голенков. Арбитр Сергей Цыганок назначил пенальти после просмотра повтора эпизода. На матче работают ВАР Василий Казарцев и АВАР Сергей Карасев.