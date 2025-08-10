«Ростов» — «Пари НН»: ничья после первого тайма

«Ростов» и «Пари НН» не сумели открыть счет в первом тайме в матче 4-го тура РПЛ — 0:0.

Ростовчане играют в большинстве с 11-й минуты — красную карточку получил Мамаду Майга. На 38-й минуте форвард хозяев Егор Голенков не реализовал пенальти.