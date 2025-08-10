«Ростов» — «Пари НН»: гости остались в меньшинстве после вмешательства ВАР

«Пари НН» остался в меньшинстве в матче против «Ростова» в 4-м туре РПЛ.

На 11-й минуте арбитр Сергей Цыганок после просмотра видеоповтора удалил хавбека нижегородцев Мамаду Майга. На матче работают ВАР Василий Казарцев и АВАР Сергей Карасев.