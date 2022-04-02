«Ростов» — «Нижний Новгород»: Эннин открыл счет и забил дебютный гол в составе гостей
Нападающий «Нижнего Новгорода» Эннин открыл счет в матче против «Ростова»
Нападающий «Нижнего Новгорода» Ричлорд Эннин открыл счет в выездном матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» — 1:0.
На 7-й минуте встречи форвард нижегородцев вошел в штрафную хозяев с левого фланга и пробил в ближний угол. Мяч пролетел между ног Сергея Песьякова и попал в ворота после того, как ударился о штангу.
Эннин забил первый гол за «Нижний Новгород». 23-летний канадец выступает за нижегородцев с августа 2021 года на правах аренды из юрмальского «Спартака», в 16 играх форвард помимо гола сделал 3 результативных передачи.
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|42
|
4
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|22
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|35-24
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|
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|6
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|36
|
6
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|
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|8
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|6
|10
|20-32
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|21
|5
|7
|9
|33-38
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|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
16
|Урал
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|4
|8
|10
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|20
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30 тур
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|- : -
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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