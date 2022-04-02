Нападающий «Нижнего Новгорода» Ричлорд Эннин открыл счет в выездном матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» — 1:0.

На 7-й минуте встречи форвард нижегородцев вошел в штрафную хозяев с левого фланга и пробил в ближний угол. Мяч пролетел между ног Сергея Песьякова и попал в ворота после того, как ударился о штангу.

Эннин забил первый гол за «Нижний Новгород». 23-летний канадец выступает за нижегородцев с августа 2021 года на правах аренды из юрмальского «Спартака», в 16 играх форвард помимо гола сделал 3 результативных передачи.