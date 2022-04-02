Из-за санкций состояние Федуна уменьшилось с 8,5 до 1,7 миллиардов долларов

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун и совладелец компании «Лукойл» Вагит Алексперов потеряли большую часть состояний в связи с санкциями, сообщает Bloomberg.

По данным источника, Федун потерял почти 80 процентов состояния, которое сейчас оценивается в 1,7 миллиарда долларов. До санкций эта сумма была равна 8,5 миллиарда долларов.

Состояние Алекперова уменьшилось на 17,4 миллиарда долларов и теперь составляет 5,3 миллиарда долларов.

После 22-х туров Тинькофф РПЛ «Спартак» занимает 9-е место, имея в своем активе 27 очков.