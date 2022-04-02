Нападающий «Нижнего Новгорода» Эннин стал первым канадцем в истории, забившим гол в РПЛ

Нападающий «Нижнего Новгорода» Ричлорд Эннин стал первым в истории канадским футболистом, забившим гол в российской премьер-лиге.

23-летний футболист отличился в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

Эннин — третий представитель Канады в истории РПЛ. До него в турнире выступали Анте Яжич («Кубань», 2004-2005) и Джозеф Ди Кьяра («Крылья Советов», 2011-2012).

Эннин выступает за «Нижний Новгород» с августа 2021 года на правах аренды из юрмальского «Спартака». Помимо гола, форвард сделал 3 результативных передачи в 16 играх за нижегородцев.