Metaratings: «Ростов» не может договориться с Байрамяном о новом контракте

«Ростов» не может договориться с полузащитником Хореном Байрамяном о продлении контракта, утверждает Metaratings.ru.

Действующее соглашение 33-летнего футболиста заканчивается 30 июня.

Сообщается, что стороны провели первый раунд переговоров, в котором не договорились об условиях личного контракта, несмотря на желание продолжить сотрудничество. В ближайшие дни ожидается новый раунд переговоров.

Байрамян выступает за «Ростов» с 2010 года и провел за команду 246 матчей.