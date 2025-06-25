Metaratings: «Ростов» не может договориться с Байрамяном о новом контракте
«Ростов» не может договориться с полузащитником Хореном Байрамяном о продлении контракта, утверждает Metaratings.ru.
Действующее соглашение 33-летнего футболиста заканчивается 30 июня.
Сообщается, что стороны провели первый раунд переговоров, в котором не договорились об условиях личного контракта, несмотря на желание продолжить сотрудничество. В ближайшие дни ожидается новый раунд переговоров.
Байрамян выступает за «Ростов» с 2010 года и провел за команду 246 матчей.
Источник: metaratings.ru
