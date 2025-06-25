«Зенит» назвали самым популярным клубом в России

«Зенит» назван самым популярным клубом в РФ по результатам опроса среди представителей трех поколений — X, Y и Z, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

В рейтинге наиболее интересных спортивных команд в нашей стране петербуржцы опередили не только соперников по РПЛ — «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар», но и мировых грандов — «Барселону» и «Реал». Исследование провели Спортс» и агентство Signal (part of ONY).

Напомним, что согласно еще одному исследованию Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory, «Зенит» попал в топ-100 самых популярных клубов мира в социальных сетях. Заняв 68-ю строчку, сине-бело-голубые стали единственным представителем РФ в том рейтинге.