25 июня, 17:22

«Зенит» назвали самым популярным клубом в России

«Зенит» назван самым популярным клубом в РФ по результатам опроса среди представителей трех поколений — X, Y и Z, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

В рейтинге наиболее интересных спортивных команд в нашей стране петербуржцы опередили не только соперников по РПЛ — «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар», но и мировых грандов — «Барселону» и «Реал». Исследование провели Спортс» и агентство Signal (part of ONY).

Напомним, что согласно еще одному исследованию Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory, «Зенит» попал в топ-100 самых популярных клубов мира в социальных сетях. Заняв 68-ю строчку, сине-бело-голубые стали единственным представителем РФ в том рейтинге.

Источник: ФК
ФК Зенит
  • Это ты решил? А кто тебе дал такие полномочия? Я болельщик Зенита. Я имею право как критиковать свою команду, так и одобрять что делают в моей команде. Появляется какой-то Московский и говорит мне что делать?! Иди проспись. Придурок.

    27.06.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    ты кб гнида!

    27.06.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    ты гАвно и говнюк!

    27.06.2025

  • Vadson

    обычная практика - это понятие абстрактное, в стиле - такое встречается, это не значит - системно, постоянно, - просто "не в диковинку", ежели так будет понятнее. По посещаемости домашней даже спорить не буду, ибо в отрочестве смотрел игры Зенита в первой лиге по дециметровому каналу пятому), ходили люди. А теперь считаем московские команды и питерские и получаем ответ, почему так много, все логично.

    26.06.2025

  • Ю.Ю.

    ...Если кто то вспомнит, чтобы на выездном матче госклуба болельщиков оного было больше хозяйских, напомните, пожалуйста. А в матчах Спартака это обычная практика... ----------------------------------- Обычная практика))) Вот честно, никогда не был ни на одном выездном матче чемпионата России, поэтому ничего утверждать не возьмусь. Но не понимаю, как можно определить соотношение домашних болел с гостевыми? Судя по статистике, даже в 70-е - 80-е года, на домашних матчах Зенита, народа собиралось больше, чем на домашних матчах Спартака. Во всяком случае в 13-ти случаях из 18-ти. Что, в Москве так мало красно-белых? А посещаемость в этом веке и сравнивать бессмысленно.

    26.06.2025

  • Московский

    никогда не называй себя "болельщиком" Зенита.

    26.06.2025

  • vlad2020

    А ты почитай комменты здесь. Все обсуждают почему-то Зенит, а не свои команды, поэтому свой совет адресуй им в первую очередь. Насчет величия это у вас в головах, поэтому и кричите об этом на каждом углу. Зенит борется за титулы, а не за величие и за то, чтобы как можно чаще быть чемпионом. Это такая здоровая амбиция в спорте у сильных спортсменов и клубов. А вы живете в своем мирке былых заслуг и остоянно кричите об этом. А реальность такова - посмотри на свою команду и оцени результаты за последние 20 лет. Остается только вспоминать о прошлом и говорить о величии. Нынешние болельщики Зенита хотят побед чемпионатов сейчас, а не предаваться какими-то былыми воспоминаниям.

    26.06.2025

  • avp1960

    Интересно, а где можно посмотреть международную статистику, не подскажете?

    26.06.2025

  • avp1960

    Ты обсуждай свою команду сколько угодно, но не следует обсуждать команду, которую ты не переносишь.. То, что ЗЕНИТ никогда не достигнет величия СПАРТАКА известно всем..

    26.06.2025

  • avp1960

    Потому, что ты для меня мелок и убог..

    26.06.2025

  • Vadson

    я этого не утверждал ни в коем разе, но несколько таких игр в чемпионате имеют место. Вопрос в том - есть ли хотя бы одна игра у хехемона?)

    26.06.2025

  • avp1960

    Ясно..

    26.06.2025

  • Береги руку, Сеня!

    «Зенит» назван самым популярным клубом в РФ по результатам опроса среди представителей трех питерских поколений — X, Y и Z, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых». Кстати, неплохо было бы уточнить суть популярности, может, «Зенит» чаще других упоминается вместе с ругательно-матерными словами.

    26.06.2025

  • ONIKAN2013

    Горел, пылал пожар московский, дым расстилался по СЭ....

    26.06.2025

  • ONIKAN2013

    Ну да, в последнем матче в Грозном на трибунах было 120 человек, из них больше половины (61) болели за Спартак.

    26.06.2025

  • alekdixon

    В Китае говорят,что их 5 млрд.,а кто их считал.Так и бомжы считают себя популярными,а что им остается.Кто проверит?

    26.06.2025

  • Valera Krasin

    Бесполезно, спартак - хохлы российского футбола

    26.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Владимир Владимирович Путин!

    26.06.2025

  • Ю.Ю.

    Такое впечатление, что это происходит прям на всех выездных матчах Спартака.

    25.06.2025

  • Я понял. Там просто написали, что Зенит популярнее даже Барселоны и Реала. Я и пишу, что это естественно. В России и должен быть популярным какой-нибудь Российский клуб, не иностранный же.

    25.06.2025

  • Vadson

    все это можно рассматривать, аки правду, при условии считать Ленинград и область "всей Россией". Только и всего) У них своя правда))) Если кто то вспомнит, чтобы на выездном матче госклуба болельщиков оного было больше хозяйских, напомните, пожалуйста. А в матчах Спартака это обычная практика. Совпадение?)))

    25.06.2025

  • richardford

    7к1 покруче арифметика то и посвежее.

    25.06.2025

  • avp1960

    Я - БОЛЕЛЬЩИК СПАРТАКА

    25.06.2025

  • avp1960

    Ты в частности не о футболе, а больше о говне рассуждаешь.. А теперь слушай дядю пацан.. СПАРТАК действительно имеет историю более 100 лет. Драл вашу команду СПАРТАК в пропорции 5 к 1 и далее будет такая же арифметика..

    25.06.2025

  • richardford

    Ты тоже говно.

    25.06.2025

  • richardford

    Послушай счетовод, мы тут о футболе вообще то.

    25.06.2025

  • avp1960

    Можно подумать, что ты не говно..

    25.06.2025

  • avp1960

    Насчёт 500 ничего не скажу, а вот второй раз 100 лет, только у ваших дебиловодов

    25.06.2025

  • avp1960

    Речь идёт о популярности среди Российских клубов..

    25.06.2025

  • richardford

    500 лет назад Спартак лучше играл, чем 100 лет назад.

    25.06.2025

  • avp1960

    А ты возьми и почитай сколько раз СПАРТАК втавлял вашему клубу за 100 лет..

    25.06.2025

  • avp1960

    Я с вами соглашусь про Воронежских болельщиков, но при этом скажу, что и в Воронеже полно болельщиков СПАРТАКА, явно превышающих по численности болельщиков ЗЕНИТА..

    25.06.2025

  • avp1960

    А каковы ваши доводы?

    25.06.2025

  • richardford

    Всё обзываешься, а про Спартак ты зря так, несправедливо это.

    25.06.2025

  • avp1960

    Учи теорию басурманин..

    25.06.2025

  • Роман Морковкин

    За сосок вы дёрнули. Вы для нас не юнцы даже, а именно, что сосунки. До величия Спартака Зенитушке ровно век развития.

    25.06.2025

  • Бен Ричардс

    Опрос поколений "Х", "У" и "На" показал, что 2% жителей России, хоть немного интересущихся футболом по телевизору на "Газматч", знают, что про "Зенит" там говорят постоянно и больше остальных вместе взятых. Про "Реал" они что-то слышали, а про "Барселону" даже не знают, что есть такая команда. Россия -футбольная страна!

    25.06.2025

  • Деп Б.Охта

    В Воронеже наверняка голосовали за Факел.

    25.06.2025

  • ФОКСИ

    Не захлебнись желчью.... и пойми реальность.....

    25.06.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    а че так скромненько? почему не на "морде"??? или потому что это не спермтааг, а так бы неделю мусолили данный факт?)

    25.06.2025

  • hattabych

    А что это за поколения ХУиZ?

    25.06.2025

  • Ваше мнение принял. Я просто сказал не про популярность, а что лучший клуб тот в России, кто чемпион на данный момент. А насчет опросов я не понимаю. У нас много проходит в нашей стране опросов по разным темам, но не знаю, меня никто ни разу не спрашивал. Это как г....ый рейтинг в шоу. Откуда они берут рейтинг, если это шоу смотреть невозможно.

    25.06.2025

  • DemolisherAjax

    И так,новость напечатана,да будет срач :)))

    25.06.2025

  • richardford

    Считал, сколько раз мы вас дёрнули?

    25.06.2025

  • vlad2020

    Как колбасит всех отморозков от такой новости. Это еще удар по хрюшкиным фанатам, которые постоянно орут на каждом углу, что их клуб самый популярный в стране, т.к. мол они же "народная" команда. Скоро эту "народную" команду будут знать только престарелые сектанты, а новое поколение будет спрашивать - это кто? Зенит единственный российский клуб, который входит в топ 100 самымх популярных клубов в мире в соцсетях - это о чем то говорит. Можно здесь об0сраться от злости, но это факт, особенно те, кто тут гонит на Зенит

    25.06.2025

  • Роман Морковкин

    Хохма. Это дурная слава, конечно. До появления кричалки и аббревиатуры, заскринивших популярность придворного коллектива на века, такой славы у ЗПРФников не было.

    25.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Люди пришли на Спартак)))). Проведи матч Зенита на Лукойл арене с любой командой, кроме Спартака. Много народу придет :stuck_out_tongue_winking_eye::rofl:? Сказочник, блин)))

    25.06.2025

  • Valery I

    в платежках посмотрите за популярность, ага

    25.06.2025

  • Valery I

    за счет бесплатных хот догов

    25.06.2025

  • Valery I

    там кстати посещальщики Газпром Арены даже не знают что команды меняются воротами

    25.06.2025

  • Леший

    Судя по посещаемости, Спартак не интересен даже спартаковским болельщикам.))

    25.06.2025

  • крым наш

    Ну а кто ещё? ЦСКА что ли с Краснодаром

    25.06.2025

  • Иван Л.

    Будьте же бдительны - всё относительно(с))

    25.06.2025

  • Московский прохожий

    Опрос в Питере проводили видимо. Остальная Россия ненавидит бомжов на подсосе у газпрома!

    25.06.2025

  • Я хоть и болельщик Зенита, но по мне так, странные эти опросы, конечно. Популярнее Барселоны звучит гордо.) Хотя в РФ и должен быть популярнее Российский клуб по идее, а не иностранный. Но лучший клуб России тот, кто чемпион на данный момент, я всегда так считаю, мое мнение.

    25.06.2025

  • richardford

    Москвуны, хватит сопротивляться.

    25.06.2025

  • Степочкин

    Объективно скорее всего так и есть. На Трансфермаркет по средней посещаемости Зенит лидирует уже 8 лет подряд прям с очень большим отрывом каждый год от других команд. В большинстве своем дети хотят болеть за лидеров, за футбольных кумиров. Времена Аршавина, выигрыш Зенитом Кубка УЕФА и Суперкубка дали огромное поколение маленьких болел для Зенита, с того времени эти дети выросли... Будут новые чемпионы, новые кумиры, будут со временем и новые популярные клубы. Не хочу уподобляться упоротым, даказывающим "а мой клуб самый популярный, а Зенит позор". Есть международная статистика, на данный момент она в пользу Зенита. Другим клубам надо стараться изменить это своей игрой, никак иначе.

    25.06.2025

  • richardford

    Чё Спартак? Чё за клуб?

    25.06.2025

  • zg

    )))))):thumbsup::grin:

    25.06.2025

  • Ю.Ю.

    А кто самый популярный?

    25.06.2025

  • Ю.Ю.

    Какие ваши доказательства?

    25.06.2025

  • петя

    А почему не всего мира?! Пустили козла в огород ! Газпром с маниакальным усилием пытается внушить болельщикам России, что они самые популярные, но как бы они не пыжились, у них ничего кроме ПУК, не получится! Жулье НИКОГДА не может быть самыми популярными!

    25.06.2025

  • ровнов

    Ну будь по твоему.

    25.06.2025

  • ровнов

    И династия Антроповых в деле.

    25.06.2025

  • Владислав

    Ротенберг им идею подсказал?

    25.06.2025

  • Игорь Малышев

    Да ты, какую хочешь дурь продуцируй, но люди пришли не на Спартак, а на Зенит.

    25.06.2025

  • avp1960

    Ну конечно.. и 100 летие каждый год, и популярность больше всех.. Только не нужно врать.. СПАРТАК и только СПАРТАК, а ваш клуб убогий ..

    25.06.2025

  • zg

    "Вадики" правят Зенитом и направляют его по пути истинному!))))))

    25.06.2025

  • ViktorDiktor®

    Это не лечится)

    25.06.2025

  • tatarin

    Воркутинцы тоже глубоко возмущены. Успокаивает только то, что "Барселона" с "Реалом" также в пролёте.

    25.06.2025

  • Ю.Ю.

    Интересно, как был поставлен вопрос. Если "за какой клуб вы болеете?", то нет ничего удивительного, что Зенит опередил Барселону и Реал. Думаю и остальные наши клубы обошли их в опросе.

    25.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Зенит за счёт большого количества вадиков обгонит любой клуб мира, в любом опросе:rofl::rofl::rofl:

    25.06.2025

  • Ю.Ю.

    Да потому, что именно в России разбираются в футболе, как нигде.

    25.06.2025

  • ровнов

    Люди пришли посмотреть, как Зенит на кол сажают. И увидели.

    25.06.2025

  • анатолий еремин

    Ну хорошо хоть в России Зенит популярнее Барселоны.

    25.06.2025

  • Футболист Сапогов

    Фу, справедливо, что Барселону и Реал обогнали. А то я волновался. Молодцы!

    25.06.2025

  • Valery I

    С 1 июля вырастут не только основные тарифы ЖКХ, но также подорожает и газ на 10%. Эксперты объясняют рост тарифов рекордными убытками Газпрома. Думаю скоро последуют новости о том, что Миллер и другие топ менеджеры Газпрома тоже снизят себе зарплату в соответствии с доходом компании. Так как мы один народ.

    25.06.2025

  • Niikiitic

    Спорный вопрос, но Зенит довольно известен, неудивительно

    25.06.2025

  • richardford

    Чё не так опять?

    25.06.2025

  • _моро

    лично я голосовал за спартак и химки!

    25.06.2025

  • ровнов

    Сравнение Зенита с Барсой и Реалом -это просто смех.

    25.06.2025

  • Игорь Малышев

    Самый позорный традиционно болтается на местах с пятого по десятое.

    25.06.2025

  • Игорь Малышев

    Не, даже сами спартачи должны подтвердить. Первый аншлаг на Спартак-арене случился только когда Зенит туда приехал ))))

    25.06.2025

  • Игорь Малышев

    А разве не так? Первый аншлаг на Спартак-арене в этом году случился только когда Зенит в Москву приехал. Сам по себе Спартак, как выясняется, никому не интересен.

    25.06.2025

  • анатолий еремин

    То что в Питере ходят на Зенит.это факт. Но было бы в Питере 5 клубов и каждому по100 лет.сомневаюсь что ходило бы столько народа. Ну а насчет самого популярного. что=то не вижу на стадионах России не в Питере,а в Самаре ,Волгограде,Екатериннбурге,Казани,Нижнем,Краснодаре, Ростове, Уфе. большого количества болельщиков Зенита,но на каждом матче,треть стадиона, а бавает больше, и не считая фанатки болельщики с шарфами Спартака.

    25.06.2025

  • Телевизор посмотрел

    ...среди представителей трех поколений — X, Y и Z, сообщает официальный... среди представителей - X, Y и Й!!

    25.06.2025

  • _моро

    опять свинарня недовольна)

    25.06.2025

  • _моро

    шо, опять?!)

    25.06.2025

  • Ю.Ю.

    Популярнее Барселоны? Сильно))

    25.06.2025

  • Gordon

    Какой авторитетный источник )) Его выводы наверняка опровергнут официальные сайты команд Верхней Пышмы, села Ыб и Игарки )

    25.06.2025

  • 36

    Генеральный спонсор опроса ФК Зенит

    25.06.2025

  • Ironyfan

    Да чего толку от этой популярности, понятно, что на слуху всегда те, кто больше выигрывают. Главное, что на Зенит ходят в своем родном городе!

    25.06.2025

  • Den211

    вопрос был - какой клуб является позором РПЛ? Не удивительно что Зенитий стал самым "популярным". А по вливаниям бюджета из "народного достояния" и Барса и Реал тихо завидуют в сторонке.

    25.06.2025

  • sever30

    Наюсь поклонники "народной"команды прочитают.

    25.06.2025

  • Врн36

    :joy::joy::joy:потому, что он зпрф?

    25.06.2025

