25 июня, 15:44

Актер Деревянко выйдет на замену и исполнит буллиталити в матче «Динамо» — 2DROTS

Микеле Антонов
Корреспондент

Как стало известно «СЭ», известный актер Павел Деревянко выйдет на замену и исполнит буллиталити в товарищеском матче «Динамо» — 2DROTS.

26 июня «Динамо» проведет товарищеский матч против 2DROTS в рамках Media x Pro Cup 2025. Встреча пройдет на «ВТБ Арене». Начало — в 19.00 мск.

  • Medovar

    Буллиталити, по всей видимости, от англ. bullet - пуля (в хоккее - буллит) и англ. lethality - смертность. Что-то вроде контрольного выстрела в голову, одним словом.

    26.06.2025

  • Деп Б.Охта

    А можно приоткрыть финансовую сторону этого грандиозного события? Каков гонорар Деревянко за участие в этой клоунаде?

    26.06.2025

  • Анатолий Николаевич

    Буллиталити - это пенальти, я правильно понял, но, вероятно, головой, а у вратаря завязаны глаза?

    26.06.2025

  • Игорь Веденеев

    Позорище! Выиграйте ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ, а потом буллиталлите...

    25.06.2025

  • Фирсыч

    Хоть бы объяснили, за кого выйдет, что такое буллиталли.

    25.06.2025

  • Millwall82

    буллиталити. Рука и лицо. Хотели скрестить хоккей и MK, получилось говно.

    25.06.2025

  • Яцук Леха

    Мы за дротики!

    25.06.2025

  • Юджин Леви

    Круто , жаль я далековато, обязательно бы пошел

    25.06.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

