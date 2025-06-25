Актер Деревянко выйдет на замену и исполнит буллиталити в матче «Динамо» — 2DROTS

Как стало известно «СЭ», известный актер Павел Деревянко выйдет на замену и исполнит буллиталити в товарищеском матче «Динамо» — 2DROTS.

26 июня «Динамо» проведет товарищеский матч против 2DROTS в рамках Media x Pro Cup 2025. Встреча пройдет на «ВТБ Арене». Начало — в 19.00 мск.