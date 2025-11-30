«Ростов» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ
«Ростов» и «Локомотив» проведут матч в 17-м туре чемпионата России в воскресенье, 30 ноября. Игра пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток — в 16.30 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры «Ростов» — «Локомотив» можно отслеживать в матч-центре и ленте раздела РПЛ на нашем сайте.
Игру «Ростов» — «Локомотив» в прямом эфире показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, эфир начинается в 16.25 мск, за 5 минут до игры.
После 16 туров чемпионата России «Ростов» занимал 10-е место с 18 очками, предыдущим соперником ростовчан были «Крылья Советов» (0:2). У «Локомотива» — 31 очко и четвертая строчка, в предыдущем туре железнодорожники сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
14
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0