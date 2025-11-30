«Ростов» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Ростов» и «Локомотив» сыграют в чемпионате России 30 ноября

«Ростов» и «Локомотив» проведут матч в 17-м туре чемпионата России в воскресенье, 30 ноября. Игра пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры «Ростов» — «Локомотив» можно отслеживать в матч-центре и ленте раздела РПЛ на нашем сайте.

Игру «Ростов» — «Локомотив» в прямом эфире показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, эфир начинается в 16.25 мск, за 5 минут до игры.

После 16 туров чемпионата России «Ростов» занимал 10-е место с 18 очками, предыдущим соперником ростовчан были «Крылья Советов» (0:2). У «Локомотива» — 31 очко и четвертая строчка, в предыдущем туре железнодорожники сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).