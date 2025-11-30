«Ахмат» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Ахмат» и «Динамо» встретятся в 17-м туре чемпионата России в воскресенье, 30 ноября. Матч в Грозном на «Ахмат Арене» начинается в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча грозненцев и динамовцев. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ахмат» — «Динамо» можно также в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 16.15 мск. В ретрансляции эфира федерального канала игру также можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Грозненцы в предыдущем туре уступили «Рубину» (0:1), а бело-голубые обыграли махачкалинское «Динамо» (3:0) в первом матче после отставки Валерия Карпина.