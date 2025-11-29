Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

«Ростов» — «Локомотив»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Ростов» и «Локомотив» встретятся в чемпионате России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Ростов» и «Локомотив» встретятся в матче 17-го тура чемпионата России в воскресенье, 30 ноября. Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи ростовчан и москвичей. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ростов» — «Локомотив» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Ростов» набрал 18 очков в 16 турах РПЛ, а «Локомотив» — 31 очко. Встреча команд в первом круге завершилась со счетом 3:3.

Чемпионат России. Премьер-лига. 17-й тур.
30 ноября 2025, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:3
Локомотив
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Читайте также
Барко выйдет и забьет, а красно-белые устоят второй «сухой» разгром подряд. На что ставить в матче «Спартак» - «Факел»
«Наше возвращение в Евролигу выглядит невероятно сложным». Мнение Андрея Ватутина
Захарова сорвала аплодисменты колкой репликой о Великобритании
На Азиаде дебютируют единоборства с виртуальными ударами. Говорят, это спорт будущего
Мурашко назвал низким число ежедневно употребляющих овощи и фрукты россиян
Американская пара заставляла семилетнюю девочку вытирать мочу языком
Популярное видео
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: все матчи — расписание и результаты игр
ЭСК: Егоров правильно не назначил пенальти в ворота «Сочи» в матче с «Динамо» из Махачкалы
ЭСК поддержала три решения Абросимова в матче между ЦСКА и «Оренбургом»
Талалаева дисквалифицировали на три матча. За тот самый жест в игре против «Спартака»
Сперцян не уехал из РПЛ и стал главной звездой чемпионата. Ведет команду ко второму золоту
КДК РФС не стал применять дополнительные санкции в отношении Манелова после удаления в матче со «Спартаком»
Талалаева дисквалифицировали на три матча за оскорбительное поведение в адрес «Спартака»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ЦСКА — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Ахмат» — «Динамо»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости