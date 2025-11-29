«Ростов» — «Локомотив»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Ростов» и «Локомотив» встретятся в матче 17-го тура чемпионата России в воскресенье, 30 ноября. Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи ростовчан и москвичей. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ростов» — «Локомотив» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Ростов» набрал 18 очков в 16 турах РПЛ, а «Локомотив» — 31 очко. Встреча команд в первом круге завершилась со счетом 3:3.