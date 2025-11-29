«Ахмат» — «Динамо»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Ахмат» и «Динамо» встретятся в матче 17-го тура чемпионата России в воскресенье, 30 ноября. Игра будет проходить на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» будет вести текстовую трансляцию встречи грозненцев и москвичей. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ахмат» — «Динамо» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут канал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

«Ахмат» набрал 16 очков в 16 турах РПЛ, «Динамо» — 20 очков. Встреча команд в первом круге завершилась со счетом 2:2.