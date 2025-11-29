ЦСКА — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ

ЦСКА и «Оренбург» встретятся в матче 17-го тура чемпионата России в субботу, 29 ноября. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями и результатом игры ЦСКА — «Оренбург» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу москвичей и оренбуржцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

ЦСКА находится на втором месте в чемпионате России, набрав 33 очка в 16 турах. «Оренбург» располагается на 14-й строчке с 12 очками. Встреча команд в первом круге завершилась со счетом 0:0.