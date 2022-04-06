Судья ошибочно не удалил игрока «Крыльев Советов» в матче с «Ростовом»

На 31-й минуте перенесенного матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Крылья Советов» арбитр Василий Казарцев не удалил нападающего гостей Владислава Сарвели, который едва не сломал ногу сопернику.

У судьи были все основания достать красную карточку, но, несмотря на вмешательство видеоассистентов Алексея Матюнина и Николая Еремина и продолжительное изучение видеозаписи, он сохранил команды в равных составах.

А вот в другом эпизоде первого тайма Казарцев быстро принял верное решение, наказав самарцев 11-метровым ударом за фол их вратаря Ивана Ломаева.