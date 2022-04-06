Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Судейство

Сегодня, 19:47

«Ростов» — «Крылья Советов»: судья ошибочно не удалил игрока гостей, но правильно назначил пенальти

Судья ошибочно не удалил игрока «Крыльев Советов» в матче с «Ростовом»
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
«Ростов» — «Крылья Советов».
«Ростов» — «Крылья Советов».
1/2

На 31-й минуте перенесенного матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Крылья Советов» арбитр Василий Казарцев не удалил нападающего гостей Владислава Сарвели, который едва не сломал ногу сопернику.

У судьи были все основания достать красную карточку, но, несмотря на вмешательство видеоассистентов Алексея Матюнина и Николая Еремина и продолжительное изучение видеозаписи, он сохранил команды в равных составах.

А вот в другом эпизоде первого тайма Казарцев быстро принял верное решение, наказав самарцев 11-метровым ударом за фол их вратаря Ивана Ломаева.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
06 апр, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Крылья Советов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
1
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Пять основных симптомов рака простаты
Чьи ледовые шоу в 2022 году круче? У Тутберидзе, у Плющенко или у Авербуха
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» — «Крылья Советов»: Полоз не смог реализовать пенальти

«Ростов» — «Крылья Советов»: хозяева выиграют после первого тайма
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости