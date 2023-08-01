Календарь «Ростова» на август: расписание матчей всех турниров

Команда Валерия Карпина в августе проведет шесть встреч: две в рамках FONBET Кубка России и четыре в чемпионате страны.

«Ростов»: расписание матчей в августе 2023

5 августа. 15:00. «Крылья Советов» — «Ростов» (РПЛ)

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8 августа. 16:15. «Урал» — «Ростов» (Кубок России)

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12 августа. 20:00. «Ростов» — «Рубин» (РПЛ)

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19 августа. 20:00. «Сочи» — «Ростов» (РПЛ)

Онлайн-трансляция

26 августа. 20:00. «Пари НН» — «Ростов» (РПЛ)

Онлайн-трансляция

30 августа. 19:30. «Ростов» — «Локомотив» (РПЛ)

Онлайн-трансляция

Полный календарь и результаты игр «Ростов» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ».

Видеотрансляции игр в прямом эфире можно посмотреть на телеканалах «Матч Премьер» и «Матч ТВ». Также следить за матчами РПЛ в сезоне-2023/2024 можно с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.