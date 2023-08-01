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Сегодня, 19:50

Семак рассказал, что думает о будущем Вендела в «Зените»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, будет ли клуб заявлять Вендела до окончания трансферного окна.

«Ну почему? Я думаю, будет. Это вопрос к руководству, но уже завтра закрывается трансферное окно в Бразилии, и тот интерес со стороны «Фламенго», который есть, не совсем устраивает клуб. Что не устраивает? Не знаю, я не видел официального предложения и не могу сказать», — сказал Семак.

Ранее агент Вендела объяснил, почему трансфер полузащитника «Зенита» во «Фламенго» может не состояться.

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» опубликовал бумагу с официальным предложением «Фламенго» за трансфер Вендела. Бразильский клуб 27-го июля предложил 15 миллионов, а 31-го числа увеличил сумму до 16 миллионов с бонусом в 20 процентов при последующей продаже.

Трансферное окно в Бразилии закроется в среду, 2 августа.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Семак
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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Краснодар – Пари НН
 - : -
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