«Ростов» — «Динамо»: составы уравнялись после удаления Рубенса

«Динамо» осталось вдесятером в матче против «Ростова» в 21-м туре РПЛ.

На 39-й минуте полузащитник бело-голубых Рубенс получил вторую желтую карточку. Обе команды играют вдесятером — ранее прямую красную карточку получил защитник ростовчан Виктор Мелехин.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 18:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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