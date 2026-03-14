Быстров — о праздновании Соболева: «Повезло, что есть пенальти — так бы и маска не пригодилась»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Зенита» над «Спартаком» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.

«Ожидал большего от обеих команд. «Спартак» сыграл во втором тайме хуже, чем в первом, а «Зенит» во втором был лучше, чем в первом. Непонятные многочисленные замены. Тренеры перехитрили сами себя», — сказал Быстров «СЭ».

Также он прокомментировал празднование гола нападающим сине-бело-голубых Александром Соболевым.

«Соболеву повезло, что есть пенальти и можно забить с точки. А так бы и маска не пригодилась. Он должен за мячи цепляться и помимо пенальти», — добавил Быстров.

«Зенит» (45 очков) занимает второе место в РПЛ. «Спартак» с 35 очками идет шестым в турнирной таблице.

В следующем туре «Зенит» 22 марта на выезде сыграет с московским «Динамо». «Спартак» в этот же день в гостях встретится с «Оренбургом».

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