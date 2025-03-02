«Ростов» встретится с «Динамо» в рамках 19-го тура чемпионата России в воскресенье, 2 марта. Игра состоится на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Ростов» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru, а также в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

02 марта 2025, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

По результатам 18-ти туров премьер-лиги ростовский клуб набрал 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Бело-голубые с 35 баллами идут на пятой строчке чемпионата.

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