«Ростов» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча РПЛ
«Ростов» встретится с «Динамо» в рамках 19-го тура чемпионата России в воскресенье, 2 марта. Игра состоится на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 19.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Ростов» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru, а также в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.
По результатам 18-ти туров премьер-лиги ростовский клуб набрал 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Бело-голубые с 35 баллами идут на пятой строчке чемпионата.
РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
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