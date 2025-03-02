«Спартак» — «Оренбург»: красно-белые остались в большинстве после удаления Сидорова

Защитник «Оренбурга» Максим Сидоров удален с поля в матче против «Спартака» в 19-м туре РПЛ.

На 58-й минуте Сидоров получил вторую желтую карточку после фола на Маркиньосе.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Оренбург».