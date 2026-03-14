Соболев — о моменте с Умяровым: «Он сам подлез, я даже руку не поднимал»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал несколько спорных моментов в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

Форварда спросили про пенальти в ворота красно-белых, который назначили после того, как Пабло Солари задержал рукой Дугласа Сантоса. 11-метровый удар реализовал Соболев.

«100-процентный пенальти. Я не знаю, что они там спорили. Как решалось кто будет бить пенальти? Перед каждый игрой есть список кто бьет, кто исполняет стандарты, я был там написан. Насколько было это нервно? Это не первый мой гол «Спратака», поэтому нормально», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

Также он прокомментировал момент с фолом на спартаковце Наиле Умярове. Соболев попал ему рукой в голову.

«Там он сам подлез, я даже руку там не поднимал. Там, как мне кажется, не было фола. Он сам меня толкнул. Возможно, это фол, но я бы даже не сказал, что это фол», — сказал Соболев.

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