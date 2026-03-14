Умяров — о моменте с Соболевым: «Карасев никак не объяснил. Не хочется обсуждать судейство»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал момент с ударом рукой в голову со стороны нападающего «Зенита» Александра Соболева в 21-м туре РПЛ. Игра завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:0.

— Эпизод с потенциальной второй желтой карточкой Соболева? Карасев никак не объяснил. Не хочется обсуждать судейство. Мы создали много приличных моментов, которые должны были реализовать. Соболев сказал, что Умяров подлез? Ну, конечно. Любому тогда человеку, когда он прыгает, нужно отрезать локоть. Его мнение пусть останется с ним.

— Можно ли хоть какие-то позитивные моменты вынести из этого матча?

— 0:2... можно хоть всю игру отмечать, но если на табло 0:2... Тяжело быть позитивным после игры. Какое мнение по эпизоду с Венделом и Зобниным? Честно, я не видел. У нас для этого есть ВАР. Если они так решили, значит для них это желтая.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.