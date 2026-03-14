Умяров — о моменте с Соболевым: «Карасев никак не объяснил. Не хочется обсуждать судейство»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал момент с ударом рукой в голову со стороны нападающего «Зенита» Александра Соболева в 21-м туре РПЛ. Игра завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:0.
— Эпизод с потенциальной второй желтой карточкой Соболева? Карасев никак не объяснил. Не хочется обсуждать судейство. Мы создали много приличных моментов, которые должны были реализовать. Соболев сказал, что Умяров подлез? Ну, конечно. Любому тогда человеку, когда он прыгает, нужно отрезать локоть. Его мнение пусть останется с ним.
— Можно ли хоть какие-то позитивные моменты вынести из этого матча?
— 0:2... можно хоть всю игру отмечать, но если на табло 0:2... Тяжело быть позитивным после игры. Какое мнение по эпизоду с Венделом и Зобниным? Честно, я не видел. У нас для этого есть ВАР. Если они так решили, значит для них это желтая.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1