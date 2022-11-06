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«Ростов» — «Динамо»: видеообзор матча 16-го тура РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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6 ноября. «Ростов» — «Динамо» — 2:1.
Фото ФК «Ростов».

«Ростов» на своем поле обыграл «Динамо» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:1.

В составе победителей мячи забили Кирилл Щетинин и Данил Глебов. У гостей отличился Константин Тюкавин.

Две голевые передачи на счету бывшего футболиста «Динамо» Николая Комличенко.

«Ростов», прервавший трехматчевую победную серию бело-голубых в чемпионате России, набрал 32 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Динамо» с 26 очками идет на шестой строчке.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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 2 : 0
5.11 14:00
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5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
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Торпедо – Кр. Советов
 0 : 2
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