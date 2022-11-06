Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после 16-го тура
В воскресенье, 6 ноября, матчем «Ростов» — «Динамо» (2:1) завершился 16-й тур РПЛ. Команда Валерия Карпина поднялась на третью строчку в турнирной таблице.
Лидер чемпионата России «Зенит» уступил «Ахмату» (1:2), «Спартак» не смог победить «Сочи» (1:1), ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» (0:1)
Результаты матчей 16-го тура РПЛ
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
16
|
12
|
3
|
1
|
45-7
|
39
|
2
|
Спартак
|
16
|
10
|
3
|
3
|
38-17
|
33
|
3
|
Ростов
|
16
|
9
|
5
|
2
|
29-22
|
32
|
4
|
ЦСКА
|
16
|
8
|
5
|
3
|
29-16
|
29
|
5
|
Ахмат
|
16
|
8
|
2
|
6
|
25-24
|
26
|
6
|
Динамо
|
16
|
7
|
5
|
4
|
31-20
|
26
|
7
|
Краснодар
|
16
|
7
|
4
|
5
|
30-24
|
25
|
8
|
Оренбург
|
16
|
7
|
1
|
8
|
28-36
|
22
|
9
|
Сочи
|
16
|
6
|
4
|
6
|
25-32
|
22
|
10
|
Крылья Советов
|
16
|
5
|
5
|
6
|
19-22
|
20
|
11
|
Урал
|
16
|
5
|
3
|
8
|
19-28
|
18
|
12
|
Нижний Новгород
|
16
|
4
|
4
|
8
|
19-27
|
16
|
13
|
Факел
|
16
|
1
|
10
|
5
|
21-31
|
13
|
14
|
Локомотив
|
16
|
3
|
4
|
9
|
19-32
|
13
|
15
|
Химки
|
16
|
3
|
3
|
10
|
16-34
|
12
|
16
|
Торпедо
|
16
|
1
|
3
|
12
|
7-28
|
6
В матчах 17-го тура встречаются: 11 ноября «Нижний Новгород» — «Ахмат» (19:00);
12 ноября «Урал» — «Факел» (12:00), «Крылья Советов» — «Ростов» (14:00), «Торпедо» — «Зенит» (16:30), «Локомотив» — «Спартак» (19:30);
13 ноября «Оренбург» — «Краснодар» (14:00), «Химки» — «Сочи» (16:30), «Динамо» — ЦСКА (19:30).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|0 : 1
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|0 : 2
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|2 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2