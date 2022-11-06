Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после 16-го тура

Читать «СЭ» в

В воскресенье, 6 ноября, матчем «Ростов» — «Динамо» (2:1) завершился 16-й тур РПЛ. Команда Валерия Карпина поднялась на третью строчку в турнирной таблице.

Лидер чемпионата России «Зенит» уступил «Ахмату» (1:2), «Спартак» не смог победить «Сочи» (1:1), ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» (0:1)

Результаты матчей 16-го тура РПЛ

№ Команда И В Н П М O 1 Зенит 16 12 3 1 45-7 39 2 Спартак 16 10 3 3 38-17 33 3 Ростов 16 9 5 2 29-22 32 4 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29 5 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26 6 Динамо 16 7 5 4 31-20 26 7 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25 8 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22 9 Сочи 16 6 4 6 25-32 22 10 Крылья Советов 16 5 5 6 19-22 20 11 Урал 16 5 3 8 19-28 18 12 Нижний Новгород 16 4 4 8 19-27 16 13 Факел 16 1 10 5 21-31 13 14 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13 15 Химки 16 3 3 10 16-34 12 16 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6

В матчах 17-го тура встречаются: 11 ноября «Нижний Новгород» — «Ахмат» (19:00);

12 ноября «Урал» — «Факел» (12:00), «Крылья Советов» — «Ростов» (14:00), «Торпедо» — «Зенит» (16:30), «Локомотив» — «Спартак» (19:30);

13 ноября «Оренбург» — «Краснодар» (14:00), «Химки» — «Сочи» (16:30), «Динамо» — ЦСКА (19:30).